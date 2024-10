Rusiyanın Kirov vilayətində təcili tibbi yardım xidmətinə aid Mi-2 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Kirov vilayətinin Darovski rayonunun Beleyenki kəndi yaxınlığında baş verib.

Helikopterdə 1 pilot və 3 həkim olmaqla 4 nəfər olub. Onların hamısı həyatını itirib.

