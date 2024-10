"Qarabağ" növbəti qələbəsini qazandı

"Qarabağ" Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv XI turda "Şamaxı" ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma "köhlən atlar"ın qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 3:0.

47-ci dəqiqədə Toral Bayramov penaltini dəqiq yerinə yetirib. 66-cı dəqiqədə Redon Cica fərqi daha da artırıb. 84-cü dəqiqədə isə Yasin Benziya yekun hesabı müəyyənləşdirib.

Hazırda lider olan Ağdam təmsilçisi qələbə sayəsində xallarının sayını 27-yə çatdırıb. 12 xalı olan qonaqlar 6-cı sırada qalıb.

Qeyd edək ki, XI turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:1), "Sumqayıt" "Səbail"i (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" matçında (1:1) və "Sabah" - "Neftçi" görüşündə (0:0) qalib müəyyənləşməyib.

