Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Cümhuriyyət Günü ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Türkiyə xalqını milli bayramı - Cümhuriyyət Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Qoy Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.