İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus bir helikopter təlim tapşırığı yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə Fars vilayətinin Zərindəşt şəhəri yaxınlığında baş verib. Qəza nəticəsində yaralananların olduğu və onların xəstəxanaya çatdırıldığı qeyd edilib.

