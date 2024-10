Dünyada ağac növlərinin üçdə biri təhlükədədir

Mütəxəssislər dünyada ağac növlərinin sürətlə nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ dünya liderlərinin təbiəti qorumaq üçün bir araya gəldiyi BMT-nin Bioloji Müxtəliflik Sammitində gündəmə gətirilib. Məlumatda, 192 ölkədə ağacların təhlükə altında olduğu qeyd edilib. Araşdırmalara görə, təbiətdəki ağac növlərinin üçdə birindən çoxu nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu göstərici nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşmiş bütün quş, məməli, sürünən və suda-quruda yaşayan növlərin cəmindən çoxdur.

Kolumbiyanın Kali şəhərində keçirilən sammitdə bildirilib ki, havanın təmizlənməsi və karbon emissiyalarının azaldılması kimi ətraf mühit üçün faydalı funksiyalarla yanaşı, ağaclar minlərlə quş, həşərat və məməlilər üçün ev təmin etməklə ekosistemin tarazlığında mühüm rol oynayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ağacların məhvinə ən böyük səbəb kənd təsərrüfatı üçün torpaqların təmizlənməsidir. Bundan əlavə, mülayim bölgələrdə ağaclar xəstəliklər və zərərvericilər tərəfindən təhlükə altındadır.

