Bakı bulvarında gəmi gəzintisi bərpa edildi - QİYMƏTLƏR

Bakı bulvarında iki illik fasilədən gəmi gəzintisi bərpa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva insanların marağını nəzərə alaraq gəzintilərin əvvəlki qiymətlərlə davam edəcəyini açıqlayıb. Biletlər gəmidə yerə görə 5-10 manat arasında dəyişir.

“Bu qiymətlər 2015-ci ildən etibarlıdır və artan istismar xərclərinə baxmayaraq, dəyişdirilməyib. Bundan başqa, 6 yaşa qədər uşaqlar üçün gəmi gəzintisi pulsuzdur”, - deyə Ə. Mehdiyeva qeyd edib.

