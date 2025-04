Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Atçılıq yaşayış massivində siyirtmənin yararsız olduğunu nəzərə alaraq yenisi isə əvəz olunması, Yasamal rayonu, Landau küçəsində qeyri-yaşayış binasına təbii qazın verilməsi məqsədi ilə bu gün saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı daxildən dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Azəriqaz” İB məlumat yayıb.

Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Xəzər rayonunun Atçılıq yaşayış massivində, Yasamal rayonunun isə K.Kazımzadə, Ə.Ələkbərov, Landau, A.Sultanova, H.Cavid, M.Rahim küçələrinin istehlakçıların qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

