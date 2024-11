"Real" Arda barədə qərarını verdi

"The Athletic"in nüfuzlu idman jurnalisti Gilermo Rai Arda Gülerin "Real Madrid"dəki durumu ilə bağlı diqqət çəkən məqalə yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gilermo Rai “Real”ın məşqçilər heyətində yer alan mənbənin fikirlərini paylaşıb. Xəbərdə “Real Madrid”in Ardanı göndərmək fikrində olmadığı bildirilib:

“Madriddəki menecerlər, keçən mövsüm az oyun şansı almasına baxmayaraq, Ardanı satmaqda maraqlı olmadıqlarını bilmək üçün onun bacarıqlarını müşahidə etmişdilər. “Real Madrid”, La Liqanın və digər klubların tələblərinə belə cavab verdi: "Əgər bu mövsüm hücumameyilli oyunçu gedəcəksə, o, Arda olmayacaq". Arda Gülerin heç yerə getmək fikri yox idi və ətrafındakılara “Bernabeuda” iz qoymaq istədiyini açıqladı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.