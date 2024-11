Fantastik təklifin detalları bəlli oldu

Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondu Vinisius Junior üçün fantastik müqavilə hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavilədə futbolçunun 1 milyard avro qazanacağı nəzərdə tutulub. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondu braziliyalı ulduzla birbaşa görüşərək onunla şərtləri müzakirə etmək istəyir. Səudiyyə Ərəbistanından astronomik təklif alan ulduz futbolçunun bu təklifə necə yanaşacağı maraq doğurur. Məlumata görə, “Real Madrid” də klubla müqaviləsi 2027-ci ildə başa çatan futbolçu ilə müqavilənin müddətini artırmaq istəyir.

Bildirilir ki, "Çelsi", "Mançester Yunayted" və PSJ də futbolçunu diqqətdə saxlayır. Bu mövsüm 15 matçda meydana çıxan Vinisius 8 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib.

