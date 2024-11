Rusiya seçkilərlə bağlı saxta məlumatlar dərc edir - İddia

ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu, ABŞ Kibertəhlükəsizlik və İnfrastruktur Təhlükəsizliyi Agentliyi Rusiyanın iki yeni dezinformasiya cəhdinə başladığını iddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dezinformasiya ABŞ-dakı prezident seçkiləri ilə bağlı məqalə və saxta müsahibədən ibarətdir. Birgə bəyənatda deyilir ki, rusiyalı aktyorlar ABŞ rəsmilərinin seçkilərdə saxtakarlıq həyata keçirmək planı təşkil etdiklərini iddia ediblər. Bəyanatda iddia edilib ki, Rusiya ilə əlaqəsi olan aktyorlar seçkilərin legitimliyinə xələl gətirmək, seçicilərdə seçki prosesi ilə bağlı qorxu yaratmaq üçün görüntülər və saxta məqalələr hazırlayıb.

Bəyanatda Rusiyanın bu fəaliyyətlərinin təxribat riski daşıdığı və fəaliyyətlərin seçki prosesinə inamı sarsıtmaq və ABŞ seçiciləri arasında ixtilaf yaratmaq məqsədi daşıdığı bildirilib.

