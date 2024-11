​“WhatsApp” söhbətlərlə bağlı yenilik etdi - 4 seçim olacaq

“WhatsApp” söhbətlərlə bağlı yenilik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən istifadəçilər söhbətləri və qrupları siyahılara ayıra bilərlər. Bu funksiya söhbətləri istifadəçi tərəfindən əvvəllər yaradılmış kateqoriyalar üzrə ayırd etməyə imkan verir. Siyahıları yaratmaq üçün “WhatsApp” söhbətinin icmalındakı “+” işarəsinə toxunduqdan sonra redaktə etmək üçün düymə sıxılmalı və saxlanmalıdır. Yaradılandan sonra istənilən sayda fərdi söhbətlər və qruplar müvafiq siyahıda sıralana bilər. Bu siyahıların hər biri daha sonra ekranın yuxarı hissəsində söhbətə ümumi baxışın filtr çubuğunda görünür. “WhatsApp” istifadəçiləri ekranın yuxarısına toxunaraq seçə biləcəkləri dörd filtrdən istifadə edərək söhbətlərini çeşidləyə bilərlər.

“Hamı” filtri ilə istifadəçilər həm söhbətləri, həm də qrupları görə bilərlər. "Oxunmamış" filtri yalnız oxunmamış söhbətləri göstərir. "Sevimlilər" altında proqram yalnız istifadəçinin əvvəllər işarə qoyduğu kontaktları göstərir. “Qruplar” ilə yalnız söhbət siyahısındakı qrup mesajları göstərilir. Yenilik hələlik tam istifadəyə verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.