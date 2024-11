Azərbaycanın futzal millisi yoxlama oyununda Bosniya və Herseqovina yığması ilə üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zenitsa şəhərində keçirilən qarşılaşma rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, Vitali Borisovun rəhbərlik etdiyi yığma ötən gün keçirilən yoxlama görşündə Bosniya və Herseqovinaya 0:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.