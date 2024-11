Sumqayıtda 29 yaşlı qadını qaynı arvadı bıçaqlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 12-ci mikrorayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1995-ci il təvəllüdü Ülviyyə Faiq qızı Quluyeva yaşadığı evdə yaranmış mübahisə zamanı qaynının həyat yoldaşı 1998-ci il təvəllüdlü Ruhanə Mübariz qızı Quluzadə tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Qaynı arvadını bıçaqlamaqda şübhəli bilinən R.Quluzadə saxlanılıb.



Fakt araşdırılır.

