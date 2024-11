"Bakı Metropoliteni QSC icraedici orqandır. Qiymətlərin artımı və ya azalması ilə bağlı bizə müraciət daxil olmayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri oxu.az-a açıqlamasında Bakı Metropoliteni QSC-nin sədr müavini Hidayət Məmmədov deyib.

O bildirib ki, yaxın perspektiv üçün dəyişiklik gözlənilmir.

