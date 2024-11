Azərbaycanda gənc jurnalist vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Vüsal Nazim dünyasını dəyişib. 35 yaşlı jurnalistin xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir.

Ailəli idi, bir azyaşlı övladı yadigar qaldı.



Qeyd edək ki, bir sıra media orqanlarında çalışan Vüsal Nazimin son iş yeri "ARB24" telekanalı olub. O, bu telekanalda redaktor vəzifəsində çalışırdı.

