Futbolçu Mahir Emrelinin sevgilisi ilə bağlı detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az-ın Olay.az-a istinadən məlumatına görə, o, Dilara Salim adlı türk xanımla eşq yaşayır.

Bir müddətdir Mahirlə sevgili olan Dilara Almaniyada qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.