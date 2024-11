Bu bürclər xəyanət edir - Yalan danışırlar

Təəssüf ki, güclü cinsin bütün nümayəndələri sevgililərinə sadiq qalmaq istəmirlər. Bəli, bir insan heç vaxt partnyoruna sadiq olacağına əmin ola bilməz. Kişilər müxtəlif səbəblərə görə sevgililərini aldada bilər. Ancaq astroloqlar iddia edirlər ki, insanın bürcü onun hərəkətlərinə, istəklərinə təsir göstərir.

Hansı bürclərin nümayəndələri tez-tez sevgililərini aldadırlar?

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatan

Oxatan kişilərinin başqaları ilə ünsiyyətdə dözməyə hazır olmadığı şey monotonluq və cansıxıcılıqdır. Oxatanlar daim dəyişməli, nəyəsə can atmalıdırlar, heç vaxt yerində dayanmırlar.

Və buna görə də, onlar tez-tez sevgililərini sadəcə həyatda yeni bir şey sınamaq istədikləri üçün aldadırlar. Bəlkə də bir yerdə təcrübə keçirlər. Oxatanlar çox vaxt sevdiklərini incitdiklərini başa düşmürlər.

Əkizlər

Bir insanla görüşəcək və xoşbəxt olacaq Əkizləri təsəvvür etmək mümkün deyil. Əkizlər sabitliyin və sədaqətin nə olduğunu bilmirlər. sadəcə bu fəaliyyət onların əhval-ruhiyyəsini qaldırdığı üçün hərdən biri ilə flört edirlər.

Əslində, Əkizlər bürcü kişiləri bir gün hər zaman geri dönməli olacaqları bir ailələri olacağını düşünən kimi dəli olurlar və buna görə də özlərinə hələ də azad olduqlarını sübut etmək üçün münasibətlərdə aldadırlar.

Qoç

Əslində, Qoç həmişə tərəfdaşını aldatmayacaq, ancaq birdən-birə xəyanət etməyə qərar verə bilər. Qoç ahəngdar və sakit bir münasibətdədirsə sevəcək. Münasibətində ona diqqət yetirilirsə, o, başqası haqqında düşünməyəcək.

Lakin od bürcünün kişisi bəzi problemlərlə qarşılaşan kimi və onun digər yarısı ona kömək əli uzatmırsa, Qoç artıq diqqətini başqasına verəcək.

Qoçlar bu pis əməlindən sonra sevdiyi insane qayıda bilər və o, səhv bir şey etdiyini düşünməyəcək.

