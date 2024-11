"Sportinq" klubunun futbolçusu Viktor Dyekereş Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı oyunçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Luis Dias ("Liverpul") ikinci, Nikolas-Herrit Kyun ("Seltik") üçüncü yeri tutub. Viktor Dyekereş Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda "Mançester Siti"yə (İngiltərə) 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.