Kredit faizlərinin aşağı salınması təklif edildi

7 noyabr tarixində Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib.

İclasda millət vəkilləri Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı təbrik ediblər.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, iclasda "Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin edilməsi haqqında" məsələnin müzakirəsi zamanı Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, bu gün bank tərəfindən verilən kreditlər orta və kiçik sahibkarlara sərf etmir.

Deputat həmçinin valiyutadəyişmə məntəqələrinin sayının azlığını bildirib. Deputat Bəxtiyar Əliyev Azərbaycanın kəndlərində bankomatların sayının artırılmasını təklif edib.

Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədr müavini Qüdrət Həsənquliyev isə Azərbaycanda əhalinin banklara etimadı məsələsinə diqqət çəkib.

İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fazil Mustafa isə deyib ki, müəllimlər yaşadığı yerlərdən uzaqda dərs deyir, şəhərdəki tıxacların bir səbəbi də budur.

Müzakirələrdən sonra parlament Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin yeni üzvlərini təsdiqləyib. Milli Məclis həmçinin hakimlərin seçilməsinin test imtahanı, yazılı imtahan və müsahibə olmaqla üç mərhələdən ibarət olmasını son oxunuşda təsdiqləyib. Bundan başqa, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı aqrar təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi, hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılanların toplanışlara çağırılması müddəti ilə bağlı dəyişiklik və "Kredit büroları haqqında" qanuna dəyişiklik də son oxunuşda təsdiqlənib.

