İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 noyabrda qeyd olunan Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində paylaşım edilib.

"Zəfər Gününüz mübarək", - paylaşımda qeyd olunub.

