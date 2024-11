Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev noyabrın 8-də Bakıda Zəfər parkının açılışında iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı burada Azərbaycanın üçrəngli Dövlət Bayrağını ucaldıb. Ardınca parkda yerləşən Zəfər abidəsi önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.

Daha sonra dövlət başçısı xalqa müraciət edib.

