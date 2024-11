Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev noyabrın 8-də Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanında olublar.

Metbuat.az bildirir ki, dövlət başçısı burada Azərbaycanın üçrəngli Bayrağını ucaldıb.

Qeyd edək ki, yeni qurulan bayraq dirəyinin hündürlüyü 191 metrdir. Meydandakı bayrağımız uzunluğuna görə Ginnesin rekordlar kitabına düşüb.

