"Real Madrid"in futbolçusu Arda Güler karyerasını Almaniya Bundesliqasında davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Güler "Bayer Leverkuzen"in diqqət mərkəzindədir. "Bayer Leverkuzen" futbolçunu heyətinə qatmaqda israrlıdır. Alonsonun məsələ ilə bağlı Madrid təmsilçisinə zəng etdiyi də bildirilir.

Qeyd edək ki, Arda Güler 2024/25 mövsümündə "Kral" klubunun heyətində 11 matçda cəmi 292 dəqiqə meydana çıxıb.

