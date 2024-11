Qanunsuz mərc oynamağa təşviq etmə iddiası ilə bağlı apardığı istintaq çərçivəsində müğənni Serdar Ortaç, aparıcı Mehmet Əli Ərbil və sosial media fenomenlərinin də olduğu 20 şübhəli haqqında həbs qərarı çıxarılıb.



Metbuat.az "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, keçirilən əməliyyat nəticəsində Serdar Ortaç və Mehmet Ali Erbil də daxil olmaqla 16 şübhəli saxlanılıb.

Polisin digər şübhəlilərin tutulması istiqamətində tədbirləri davam edir.

