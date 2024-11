Bu bürclər ayrılmağa və boşanmaya meyillidir

İnsanların fərqli maraqları və həyat tərzləri olduğu kimi, münasibətlərə yanaşmaları da fərqlidir. Kimiləri dərin sevgi və inamla bağlı qalarkən, bəziləri münasibətdə ilk ayrılmağı üstün tuturlar. Astroloqlara görə, şəxslərin xarakterlərinin münasibətlərə təsiri olduğu qədər, bürclərin xüsusiyyətləri də bu məsələdə rol oynayır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bürclərin ayrılmağa riskli tərəflərini təqdim edir:

Qoç (21 Mart - 20 Aprel)

Qoçlar müasir münasibət anlayışına sahibdirlər, sərhədsiz yaşamağa üstünlük verirlər. Partnyorları onun azadlığını məhdudlaşdırmağa çalışırsa və ya lazımi enerjini vermirsə, düşünmədən münasibətə son verə bilərlər. Əgər partnyoru onların azadlığını məhdudlaşdırmağa çalışırsa, onlara lazımi enerji vermirsə, düşünmədən münasibəti bitirə bilər.

Buğa (21 Aprel - 21 May)

Buğa bürcü ayrılığa meyilli deyil, çünki ailəyə böyük dəyər verir. Ailə daxilində problemləri həll etməyə çalışır. Lakin inadkar xarakteri bəzən münasibətdə çətinliklər yarada bilər.

Əkizlər (22 May - 21 İyun)

Əkizlər tez-tez ayrılmağa meyllidirlər. Onların çaşqın təbiəti və dəyişkən əhvalları onları yeni həyəcanlara gətirib çıxara bilər ki, bu da uzunmüddətli münasibətlər üçün risklər yaradır.

Xərçəng (22 İyun - 21 İyul)

Xərçənglər üçün ailə qurmaq ciddi bir addımdır və münasibətlərinə bağlı qalmağa meyillidirlər. Özlərini ailəyə çox həsr edərkən şəxsi xoşbəxtliklərini ikinci plana ata bilərlər.

Şir (22 İyul - 22 Avqust)

Şirlər münasibətlərdə özlərini lider kimi görürlər, lakin qürurlarına görə münasibətdə çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu, onların ayrılıq riskini artırır.

Qız (23 Avqust - 22 Sentyabr)

Qız bürcü münasibətdə hər şeyin mükəmməl olmasını istəyir və ətraflı qayğı göstərir. Lakin kiçik problemlərə görə belə münasibəti bitirə bilər.

Tərəzi (23 Sentyabr - 22 Oktyabr)

Tərəzi üçün münasibətdə harmoniya önəmlidir. Onlar hər hansı problemi həll etməyə çalışar və ayrılığı son variant olaraq düşünərlər.

Əqrəb (23 Oktyabr - 21 Noyabr)

Əqrəblər münasibətdə güclü və idarəedici mövqe istəyirlər. Bağımsız partnyorla olduqda münaqişələr baş verə bilər.

Oxatan (22 Noyabr - 21 Dekabr)

Oxatan evlilikdən bəzi hallarda qaçmağa meyillidir. İlk hisslərin itməsini görüb, yeni təcrübələr axtarmağa başlaya bilər.

Oğlaq (22 Dekabr - 20 Yanvar)

Oğlaqlar münasibətdə sabitlik və uyum axtarırlar və problemləri səbrlə həll edirlər. Bu səbəbdən ayrılmağa çox meyilli deyillər.

Dolça (20 Yanvar - 18 Fevral)

Dolçalar ailəyə dəyər verirlər. Lakin, daim haqlı olma ehtirası bəzən münaqişələr yarada bilər.

Balıq (19 Fevral - 20 Mart)

Balıqlar münasibətdə çətinlikləri həll etməyə çalışır və asanlıqla ayrılığa qərar vermirlər. Onlar münasibətlərinə sadiq qalmağa meyillidirlər.

