Təbii fəlakətlər 10 ildə dünyaya 2 trilyon dollar zərər vurub

Beynəlxalq Ticarət Palatası iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu ekstremal hava hadisələrinin fəsadları barədə hesabat hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabatda deyilir ki, iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu ekstremal hava hadisələri 2014 və 2023-cü illər arasında qlobal iqtisadiyyata 2 trilyon dollardan çox zərər vurub. Məlumata görə, Beynəlxalq Ticarət Palatası 2014-2023-cü illər arasında baş verən şiddətli yağış, sel və torpaq sürüşməsi kimi 4 mindən çox ekstremal hadisəni araşdırıb. Hesabata görə, təbii fəlakətlər təkcə son iki ildə qlobal iqtisadiyyata 451 milyard dollar ziyan vurub. Bu dövrdə təxminən 935 milyard dollarla ən böyük iqtisadi itkiyə məruz qalan ölkə ABŞ olarkən, onu 268 milyard dollarla Çin və 112 milyard dollarla Hindistan izləyir.

Yaponiya, Almaniya, Avstraliya, Fransa və Braziliya kimi ölkələr də ən çox iqtisadi itkiyə məruz qalan ilk 10 ölkə sırasında olub. 2014-2023-cü illərdə baş verən ekstremal hava hadisələrindən təxminən 1,6 milyard insan zərər çəkib.

