Ançelotti iki şərt irəli sürdü - Arda heyətə düşmək bunu etməlidir

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Gülerlə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Ardadan oyun şansı alması üçün bəzi cəhətlərinin yaxşılaşdırmasını istəyib. “Defansa Central”ın məlumatına görə, Ançelotti Ardadan futbolçulara daha çox ötürmə verməsini istəyib. Həmçinin o, futbolçudan müdafiə bacarığını artırmasını tələb edib.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm “Real”ın əsas heyətinə düşməkdə çətinlik çəkir. İddia edilir ki, bu, Ardanın zəif müdafiə bacarıqlarının olması ilə bağlıdır. Bu səbədən Ardanın təcrübə toplaması üçün icarəyə göndərilməsi gündəmə gəlib.

