Braziliya millisinin heyətində dünya çempionu olmuş məşhur futbolçu Ronaldinyo Bakıya gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirak məqsədi ilə ölkəmizə səfər edib.

Onu hava limanında idman ictimaiyyəti və media mənsubları qarşılayıblar.

Fotolar: Report

