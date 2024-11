“Mücrü” nəşriyyatının rəhbəri və yazıçı Müşfiq Xanın Qobu qəsəbəsindəki evi yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 4-də Abşeron rayonunda baş verib.

Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, evə və içindəki əşyalara ciddi ziyan dəyib.

Məlumata görə, yanğında nəşriyyatın anbarında saxlanılan bütün kitablar və digər əşyalar da məhv olub. Nəticədə, yazıçıya külli miqdarda maddi ziyan dəyib.

