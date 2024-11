Noyabrın 14-də saat 10:00-dan 13:00-dək Bakının Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İB məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu, “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sifarişinə əsasən, qəsəbədə yerləşən 5 qazanxananı təbii qazla təmin edən xətdə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədardır.

Həmin müddətdə xəttin şəbəkəyə qoşulması, qaz xətti üzərində sayğacın və tənzimləyicinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.