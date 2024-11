Bu gün səhər saatlarında Cəbrayılda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Hunday" markalı maşın yük avtomobili ilə toqquşub.

Qəza nəticəsində "Hunday"da olan iki nəfər ölüb.

Faktla bağlı Cəbrayıl Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

