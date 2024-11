"Qalatasaray" Kerem Demirbayla yollarını ayırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sarı-qırmızılı" klub 31 yaşlı futbolçu Kerem Demirbayı yanvar ayında komandadan göndərmək qərarına gəlib.

"Sporx"də yer alan məlumatda Saranın transferindən sonra Keremin komandada ikinci plana düşdüyü bildirilib.

Qeyd edək ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi cari mövsümdə İstanbul klubunda 15 rəsmi oyuna çıxıb, 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

