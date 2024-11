Azərbaycanda keçirilən COP29 mühüm hadisədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) sözçüsü Ömər Çelik keçirdiyi brifinqdə deyib.

O bildirib ki, iqlim dəyişikliyi dünyanın əsas problemlərindəndir:

“Bu gün iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hər kəs məsuliyyət daşıyır”.

