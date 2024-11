UEFA Millətlər Liqasının C Divizionunun I qrupunda Qəbələdə üz-üzə gələn Azərbaycan və Estoniya yığmaları arasında oyun başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən görüş qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra qrupda ilk xalını qazanan Azərbaycan yığması sonuncu - 4-cü pillədə qərarlaşıb. Estoniya isə 4 xalla 3-cü sıradadır.

Azərbaycan millisi qrupda son matçını noyabrın 19-da səfərdə İsveç seçməsinə qarşı keçirəcək.

