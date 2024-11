Veteranların müavinətləri bu qədər artırılsın - Təklif verildi

"2019-cu ildən Azərbaycanda müharibə veteranlarına 80 manat müavinət ödənilir, lakin bu həcm günün reallığına cavab vermir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Arzuxan Əlizadə Milli Məclisdə 2025-ci il büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı deyib.

Millət vəkili veteranların müavinətlərinin artırılmasını təklif edib:

"O vaxtdan 5 il keçib, biz artıq qalib xalqıq. Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş veteranlarımızın hər biri qəhrəmandır. Nəzərə almaq lazımdır ki, onlara verilən 80 manat 5 il əvvəlki dəyərində deyil. Hətta 2006-cı ildə həmin veteranlara 55 manat verilirdi ki, o da o vaxtlar təxminən 70 ABŞ dolları edirdi və bu məbləğ bugünkü ekvivalenti ilə 120 manatdır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır".

Baku tv deputatın çıxışının videosunu təqdim edir:

