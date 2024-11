Arda Güler ilə bağlı sevindirici xəbər - İlk olacaq

"Real Madrid"in 19 yaşlı türkiyəli futbolçusu Arda Güler bu axşam "Liverpul" ilə qarşılaşmada start heyətində yer alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da Arda Güler Çempionlar Liqasında ilk dəfə "ilk 11"də meydana çıxmış olacaq.

Məşhur turnirdə öz adını tarixə yazdırmağa hazırlaşan gənc ulduz "Real Madrid" azarkeşlərinin böyük ümidlə izlədiyi oyunçulardan biri olaraq diqqət çəkir.

"Real Madrid"in "Liverpul" qarşısında "ilk 11"i:

Courtois

Valverde

Asencio

Rüdiger

Mendy

Modric

Camavinga

Bellingham

Arda Güler

Brahim Diaz

Kylian Mbappe

