"Qarabağ" və "Lion" komandalarının start heyətləri açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Lion" (Fransa) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun 21:45-də başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Veşoviç, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Toral Bayramov, Patrik Andrade, Yankoviç, Yassin Benzia, Aleksey Kaşuk, Abdullah Zubir, Juninyo.
"Lion": Remi Deşam, Nikolas Talyafiko, Omari, Due Çaleta-Tsar, Naylz, Rayan Çerki, Tanner Tessmann, Cordan Veretu, Ernest Nuama, Jorj Mikautadze, Fofana.