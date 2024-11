"Qarabağ" və "Lion" komandalarının start heyətləri açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda baş tutacaq “Qarabağ” – "Lion" (Fransa) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun 21:45-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Veşoviç, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Toral Bayramov, Patrik Andrade, Yankoviç, Yassin Benzia, Aleksey Kaşuk, Abdullah Zubir, Juninyo.

"Lion": Remi Deşam, Nikolas Talyafiko, Omari, Due Çaleta-Tsar, Naylz, Rayan Çerki, Tanner Tessmann, Cordan Veretu, Ernest Nuama, Jorj Mikautadze, Fofana.

