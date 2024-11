Lempardın yeni komandası təəccübləndirdi

"Çelsi"nin və "Everton"un keçmiş baş məşqçisi Frenk Lempardın yeni komandası təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lempard Çempionşip komandası “Koventri” klubu ilə müqavilə bağlayıb. Müqavilənin müddəti 2027-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Məlumata görə, 2024-25 mövsümündə keçirdiyi 17 oyundan yalnız 4-də qalib gələn “Koventri”nin baş məşqçi Mark Robinsin qovulub. “Koventri” rəhbərliyi düşmə zonasından cəmi iki xal yuxarıda yerləşən Lemparddan klubu yuxarı sıraları daşımağı tələb edib.

Qeyd edək ki, Lempardın sonuncu iş yeri “Çelsi” olub. O, 2022-23 mövsümündə “Çelsi”nin müvəqqəti məşqçisi işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.