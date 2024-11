Hələb qarışdı, 132 nəfər öldü - Suriyada nə baş verir?

Suriyada rejim əleyhdarı Heyət Təhrir əş-Şam (HTŞ) qruplaşması Hələbin şimalından Bəşər Əsəd qüvvələrinə qəfil hücum edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, dünən səhər başlayan döyüşlərdə indiyə qədər 132 nəfərin həyatını itirib.

İngiltərə mərkəzli Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupunun məlumatına görə, ölənlərdən 65-i HTŞ üzvləri, 18-i müttəfiq qruplaşmalardan, 49-u isə rejim qüvvələrindən ibarətdir.

HTŞ silahlıları dünən Halepin qərbində 32, bu gün isə iki kənd və strateji məntəqəni nəzarət altına alıblar.

Heyət Təhrir əş-Şam qruplaşması və müttəfiqlərinin nəzarət altına aldığı ərazilərə Əl Rağib təpəsi, Kuptan dağı, Dabbabat təpəsi, Ancara qəsəbəsi, 46-cı Liva və Kəfr Besme, Basartun, Əlqasimi, Urumsuqra, Şeyx Əkil və digər məntəqələr daxildir.

Bölgədən təxliyə edilən 10 minə yaxın dinc sakin İdlib ətrafına sığınıb.

