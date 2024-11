Ən kinli 6 bürc - Bağışlamağı zəiflik bilirlər

Həyatda hər kəs zaman-zaman inciyir, kimdənsə narazı qalır. Lakin bəzi insanlar bu hissləri unuda bilmir, illərlə içlərində saxlayırlar. Astroloqlara görə, xüsusilə bəzi bürclər yaşadıqları neqativ hadisələri sanki bir xəzinə kimi qoruyur və bağışlamağı zəiflik əlaməti hesab edirlər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən ən kinli bürcləri təqdim edir:

Əqrəb bürcü

Əqrəblər üçün yaddaş hər şeydir. Onlar üçün müsbət xatirələrdən çox, mənfi olanlar əhəmiyyətlidir. Əgər Əqrəbi incitmisinizsə, bu hadisəni unudacağını gözləməyin. Onların qəlbində yaranan acı və qəzəb uzun illər diri qala bilər.

Oğlaq bürcü

Çalışqanlığı və intizamı ilə tanınan Oğlaqlar kin saxlama mövzusunda da ustadırlar. Oğlaq bürcü incikliyini dərhal büruzə verməz. Lakin unudulmaz bir yaddaşa sahib olduqları üçün mütləq şəkildə intiqam alacağı günü gözləyərlər.

Buğa bürcü

Buğaların inadkar təbiəti bağışlamağı çətinləşdirir. Xüsusən də ictimai mühitdə alçaldılan Buğa üçün bağışlamaq demək olar ki, mümkün deyil. Onlar bu kinlərini ömür boyu ürəklərində saxlaya bilərlər.

Xərçəng bürcü

Hissiyyatlı Xərçənglər tez-tez bağışlamağa çalışsalar da, yaşadıqları acını ürəklərinin dərinliklərində gizlədirlər. Onlar səmimi üzrxahlıq görmədən rahatlıq tapmazlar.

Əkizlər bürcü

Əkizlər neqativ enerjini və mənfi insanları həyatlarından uzaqlaşdırmağı sevirlər. Onlar üçün neqativ təsir göstərən insanlar bağışlanmağa layiq deyil. Əgər bir Əkizləri üzdünüzsə, onların həyatına yenidən daxil olmaq çətin ola bilər.

