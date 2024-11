Birbank taksit kartı ilə “Trendyol”da 9 aylıq faizsiz taksit fürsəti

Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank müştərilərinə sərfəli alış-veriş fürsətləri təqdim etməyə davam edir.

Belə ki, Birbank taksit kartı sahibləri 2 dekabr 2024-cü il tarixinədək “Trendyol”dan günün məzənnəsi ilə 98 AZN (2000 Türk lirəsi ekvivalentində) və daha yuxarı məbləğdə sifarişlərdə 9 aylıq faizsiz taksit imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, 98 AZN-dək məbləğdə edilən sifarişlərdə 6 aylıq faizsiz taksit imkanı keçərlidir.

Kampaniya çərçivəsində müştərilər “Trendyol” mobil tətbiqindən və ya trendyol.com vebsaytından çıxmadan, kart məlumatlarını daxil etdikdən sonra taksit seçimini aktivləşdirə bilərlər. Bu xüsusi təklif yalnız “Azərbaycandan birbaşa al” seçimi ilə edilən sifarişlər üçün keçərlidir.

Müştərilər “Trendyol” mobil tətbiqinin son versiyasından istifadə edərək və ya Trendyol.az platformasından alış-veriş edərək bu fürsətdən yararlana bilərlər.

Ətraflı məlumat üçün link: https://b-b.az/t9pr

Birbank kartı haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook və Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartını sifariş vermək üçün Birbank tətbiqini yükləyin, “1” yazıb 8196 qısa nömrəsinə SMS göndərin, WhatsApp vasitəsilə (+994 50) 999 81 96 nömrəsinə yazın və ya Birbank mərkəzlərinə müraciət edin.

