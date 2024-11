Kristofer Noland "Dune 2" üçün tərif yağdırdı - FOTO

Məşhur Kristofer Nolan amerikalı yazıçı Frank Herbertin ən çox satılan romanından uyğunlaşdırılmış, baş rollarını Timothee Chalamet və Zendaya-nın oynadığı "Dune"nin davamı olan "Dune: Desert Planet Part 2" filmi haqqında yüksək fikirlər söyləyib.

"Oppenheimer" filmi ilə Oskar qazanan Kristofer Nolan "Variety"nin mükafat qiymətləndirmə hesabatları üçün müsahibə verib. Nolan film haqqında bu sözləri söyləyib:

"Filmin ikinci yarısını izlədim və düşünürəm ki, bu, möcüzəvi bir uyğunlaşdırma işidir. Bir çox adaptasiya sadələşdirmə və sıxlaşdırma tələb edir. Lakin burada hekayənin mürəkkəbliyini qorumaq və kitabın sərhədlərindən kənara çıxaraq yeni bir dünya qurmaq cəhdi var".

Rejissor əlavə edib ki, hər iki filmi izləyərkən kitabın ruhuna sadiq qalmağın və onun dərinliklərini araşdırmağın gücünü hiss edib.

Villeneuve isə ikinci filmin fərqli ton və dinamika daşıdığını bildirib: "Birinci film daha çox düşüncələrə yönəlmişdi. Davam filmi isə tamamilə aksiyon və epik döyüşlərlə dolu olacaq. Görsel baxımdan da böyük dəyişikliklər var. Təkrar hissi yaratmaq istəmirdim, hər şey yenidir".

Məşhur rejissor Stiven Spilberq də daha əvvəl "Dune: Desert Planet Part 2"ni gördüyü ən parlaq elmi fantastika filmlərindən biri kimi qiymətləndirib.

