Dünən Tbilisidə keçirilən etiraz aksiyası zamanı 44 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb

Qeyd edilir ki, onlardan 27-si etirazçı, 16-sı hüquq-mühafizəçi və 1-i jurnalistdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.