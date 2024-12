​"Barselona"dan "Fənərbaxça”ya mübadilə təklifi - Bu futbolçuları dəyişə bilərlər

"Barselona" "Fənərbaxça”nın istədiyi Ansu Fati ilə bağlı Türkiyə klubuna mübadilə təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" Ansu fati qarşılığında türklərdən Bright Osayi-Samueli istəyib. “El Gol Digital”də yer alan xəbərə görə, “Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Joze Mourinyo Ansu Fatini komandasında görmək istədiyi üçün bu təklifi nəzərdən keçirir. Təcrübəli çalışdırıcının sağ cinah müdafiəçisini komandadan göndərib hücumameyilli futbolçuya üstünlük verib-verməyəcəyi müzakirə edilir. "Barselona" mübadiləni mövsümün fasiləsində həyata keçirmək istəyir.

Bildirilir ki, "Fənərbaxça” təklifi rədd etsə, "Barselona" müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşacaq, Bright Osayi-Samueli azad agent kimi heyətinə qatmağa çalışacaq. Bu mövsüm "Barselona"nın heyətində 7 matça çıxan Ansu Fati 158 dəqiqə meydanda olub. İspan futbolçu bu matçlarda nə qola, nə də məhsuldar ötürməyə imza ata bilib. Osayi-Samuel bu mövsüm "Fənərbaxça"nın heyətində 13 matçda forma geyinib. Nigeriyalı futbolçu bu matçlarda 934 dəqiqə meydanda qalıb və 1 məhsuldar ötürmə edib. “Transfermarkt”in məlumatına görə, Ansu Fatinin transfer dəyəri 15 milyon avro, Osayi-Samuelin transfer dəyəri isə 8 milyon avrodur.

