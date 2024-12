Ən baha və ən ucuz kreditlər hansı regionlarda verilir? - SİYAHI

Bu ilin noyabrın 1-nə Bakı iqtisadi rayonuna banklar tərəfindən kredit qoyuluşları 20 milyard 808 milyon 505 min manat təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə banklar tərəfindən verilən ən ucuz kreditlər Bakı iqtisadi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Bakı şəhərində verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 11,68% təşkil edib. Burada milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi 13,36%, sərbəst dönərli valyutada isə 5,43% olub.

Bu dövrdə ən bahalı kreditlər Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda verilib. Bu regiona banklar tərəfindən kredit qoyuluşu 182 milyon 130 min manat təşkil edib. Verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19,21% təşkil edib. Burada milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19,24%, sərbəst dönərli valyutada isə 7,52% olub.

Qeyd edək ki, noyabrın 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 27 milyard 80 milyon 522 min manat təşkil edib.

Regionlar üzrə kredit qoyuluşları və orta faiz dərəcələrini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.