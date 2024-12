Elbrus Saleh oğlu İsayev Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda rektorlar 5 il müddətinə təyin edildiyi üçün E.İsayevlə bağlı yeni Sərəncam imzalanıb. Belə ki, 2019-cu ilin bu günü Naxçıvan Dövlət Universitetinə təyinat alan rektorun bu ay səlahiyyət müddəti başa çatırdı.

