Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanovun müvafiq əmri ilə Məmmədova Təranə Cabbar qızı vəzifəsindən azad edilib.

Xanım direktor öz ərizəsi ilə işdən çıxarılıb.

Direktor vəzifəsi isə xəstəxananın baş həkimi oğluna həvalə edilib.

Qeyd edək ki, Təranə Məmmədova ötən ilin sentyabr ayında sözügedən vəzifəyə təyin edilmişdi.

