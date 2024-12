"Biz Gürcüstanda baş verənlərdən narahatıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO-nun Baş katibi Mark Rutte Rusiyanın Gürcüstanda keçirilən seçkilərə mümkün müdaxiləsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

O, Tbilisidə baş verən hadisələri izlədiklərini bildirib: "Biz Gürcüstanı Avropa İttifaqı və NATO ilə Avro-Atlantik inteqrasiya yoluna qayıtmağa çağırırıq. Biz həqiqətən də baş verənlərdən narahatıq və hadisələri izləyirik. Kiminsə seçkilərə müdaxiləsinə gəlincə, bu, qəbuledilməzdir”.

