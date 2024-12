“Spacecraft Development and Production” MMC dövlət qeydiyyatına alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat əldə edib.

Məlumata görə, sentyabrın 25-də dövlət qeydiyyatına alınan MMC-nin nizamnamə kapitalı 1 000 000 manatdır və qanuni təmsilçisi isə Əliyev Fariz Əli oğludur.

Yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov, ev.72, M 5-dir.

