Abşeron rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Quba yolunda qeydə alınıb.

VAZ-2107 markalı avtomobil yolu keçən ər və arvadı vurub.

Yaralılar xəstəxanaya çatdırılsa da, qadının xilas etmək mümkün olmayıb.

Ölən şəxsin 1972-ci il təvəllüdlü Könül Novruz qızı Şeydalıyeva olduğu bildiriir.

Fakt araşdırılır.

